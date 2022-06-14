Кількість постраждалих від атаки на Золочів зросла

Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести людей. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицьккий.

Так, унаслідок російської атаки на Львівщину постраждали шестеро людей.

«Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повітряну тривогу 14 червня на Львівщині оголосили о 12:43 год. На території області лунали вибухи, втім Максим Козицький заявив, що то працює ППО. Її бійці у небі над Золочевом збили російську ракету.

Уламки ракети впали на цегельню. Одразу повідомлялося про чотирьох постраждалих. Серед них – одна дитина.