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Козицький розповів про наслідки ракетного удару росіян по залізниці

Наталя Дуляба

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Ввечері 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Львівщині і пошкодили залізничні переїзди у Самбірському і Стрийському районах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram.

російські ракети прилетіли на Львівщину між 22:45 та 22:55 год. Окупанти випустили з акваторії Чорного моря чотири крилаті ракети, які влучили у залізничну інфраструктуру у Самбірському і Стрийському районах.

«Удар був саме по залізничному полотну, по залізничних переїздах. Цілу ніч і дотепер «Укрзалізниця» спільно з вибухотехніками працює над подоланням наслідків, є затримка у русі потягів. Сподіваюся, досить швидко нам вдасться повністю відновити ці переїзди», – сказав Максим Козицький.

Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей: троє – у Стрийському районі, двоє – у Самбірському. Чотирьох госпіталізували у стані середньої важкості, ще одна особа дістала легкі поранення. Загиблих немає.

«Хочу також вкотре наголосити: слідкуйте за тим, звідки ви берете інформацію. Вчора один Telegram-канал поширив фейк про цей ракетний удар. Багато Telegram-каналів, медіа і людей перепостили собі цей фейк, а потім першоджерело відредагувало інформацію. Користуйтеся офіційними джерелами», – підкреслив очільник області.

Тим часом в «Укрзалізниці» кажуть, що ситуація є повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає. На місцях працюють над ліквідацією пошкоджень.

Станом на 08:35 год. через пошкодження у Стрийському районі затримуються у русі такі поїзди:

№6 Івано-Франківськ — Запоріжжя;
№18 Львів — Харків;
№37 Ужгород — Одеса;
№13 Київ — Солотвино;
№45 Ужгород — Харків;
№96 Рахів — Київ;
№95 Київ — Рахів;
№1 Івано-Франківськ — Харків;
№43 Івано-Франківськ — Київ;
№14 Солотвино — Київ;
№38 Одеса — Ужгород;
№25 Рахів — Одеса;
№29 Київ — Ужгород.

Пасажирів тих потягів, які затримуються у русі найдовше, забезпечать гарячим харчуванням.

Крім того, протягом 2 червня до станції у Стрию не курсуватимуть приміські потяги: №6155 Львів — Лавочне; № 6187 Львів — Мукачево; № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до станції Лавочне).

Також 2 червня не їздитиме потяг № 829/830 Львів — Ужгород — Львів.

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