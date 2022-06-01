Росіяни обстріляли ракетами транспортний об’єкт на Львівщині: є поранені

Ввечері 1 червня російські війська обстріляли ракетами об’єкт транспортної інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару є п’ятеро поранених. Про це в Телеграмі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок удару є двоє поранених. Всі дані щодо постраждалих ще уточнюються.

«Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється», – заявив Максим Козицький.

Згодом голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих від удару на Стрийщині зросла до п’яти. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози для життя немає. Більше інформації Максим Козицький пообіцяв оприлюднити вранці.

Раніше голова ОВА повідомив про вибухи в Стрийському районі Львівщини.

Додамо, що пізно ввечері 1 червня повітряну тривогу оголосили майже по всій території України. О 23:22 год. оголосили відбій повітряної тривоги.

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