ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти атакують Луганщину з усіх напрямків

Анастасія Диняк

|

Ситуація в Сєвєродонецьку залишається складною, російські окупанти продовжують атакувати Луганщину з усіх напрямків. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Так, за словами Стрюка, у прилеглих до Сєвєродонецька селах Сиротине та Воронове ворог активно намагається прорвати лінію оборони. Командування РФ відправляє на Луганський напрямок новомобілізованих з незаконної «ЛНР», але також там є кадирівці та професійні бійці «Вагнеру».

«Вони намагаються, атакують фактично по всій лінії фронту в Луганській області. Але наші сили стоять і відбиваються… Ми будемо сподіватися, що встоїмо», – зазначив він.

Керівник ВЦА додає, що українські військові усіма силами намагаються відтіснити противника, в тому числі, використовуючи зброю, яку надають західні партнери, однак її не вистачає.

Окрім того, у Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні по лінії «Азоту», частково й на території заводу. У самому місті зруйнована чи пошкоджена частина кварталів у старих районах міста.

За даними Стрюка, наразі з міста залишаються близько восьми тисяч місцевих мешканців. Багатьох людей депортували на тимчасово окуповану територію Луганщини.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.

Нагадаємо, у районі Сєвєродонецька тривають вирішальні бої, де російські окупанти докладають максимальні зусилля, щоб виконати завдання Путіна й захопити всю територію Луганської області до 26 червня.

21 червня російські окупанти захопили Тошківку на Луганщині, залучивши велику кількість техніки та особового складу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал