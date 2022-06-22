Окупанти атакують Луганщину з усіх напрямків

Ситуація в Сєвєродонецьку залишається складною, російські окупанти продовжують атакувати Луганщину з усіх напрямків. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Так, за словами Стрюка, у прилеглих до Сєвєродонецька селах Сиротине та Воронове ворог активно намагається прорвати лінію оборони. Командування РФ відправляє на Луганський напрямок новомобілізованих з незаконної «ЛНР», але також там є кадирівці та професійні бійці «Вагнеру».

«Вони намагаються, атакують фактично по всій лінії фронту в Луганській області. Але наші сили стоять і відбиваються… Ми будемо сподіватися, що встоїмо», – зазначив він.

Керівник ВЦА додає, що українські військові усіма силами намагаються відтіснити противника, в тому числі, використовуючи зброю, яку надають західні партнери, однак її не вистачає.

Окрім того, у Сєвєродонецьку бої тривають у промзоні по лінії «Азоту», частково й на території заводу. У самому місті зруйнована чи пошкоджена частина кварталів у старих районах міста.

За даними Стрюка, наразі з міста залишаються близько восьми тисяч місцевих мешканців. Багатьох людей депортували на тимчасово окуповану територію Луганщини.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.

Нагадаємо, у районі Сєвєродонецька тривають вирішальні бої, де російські окупанти докладають максимальні зусилля, щоб виконати завдання Путіна й захопити всю територію Луганської області до 26 червня.

21 червня російські окупанти захопили Тошківку на Луганщині, залучивши велику кількість техніки та особового складу.