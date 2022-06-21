Росіяни захопили ще одне селище на Луганщині

Російські окупанти захопили Тошківку на Луганщині, залучивши велику кількість техніки та особового складу. Про це повідомив голова ОВА Луганської області Сергій Гайдай.

Так, ворог продовжує обстрілювати Луганщину. Основну увагу окупанти зосередили на оточенні траси Лисичанськ-Бахмут, однак безуспішно.

Українські військові стримують біля Лисичанська ворога, який активно обстрілює місто. За словами Гайдая, окупанти не можуть увійти в Лисичанськ, як і відрізати його.

Окрім того, ЗСУ завдають противнику значних втрат в Сєвєродонецьку. Російські окупанти не можуть врятувати поранених бійців, адже не встигають довести їх до найближчої обладнаної лікарні – у Луганську.

Українські військові продовжують переконувати місцевих мешканців евакуюватися з території «Азоту», але люди відмовляються. Силовикам поки вдається підвозити до заводу їжу, воду та ліки.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.

Нагадаємо, у районі Сєвєродонецька тривають вирішальні бої, де російські окупанти докладають максимальні зусилля, щоб виконати завдання Путіна й захопити всю територію Луганської області до 26 червня.