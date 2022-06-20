Ворог кинув усі сили, щоб захопити Луганщину до 26 червня, – Міноборони

У районі Сєвєродонецька тривають вирішальні бої, де російські окупанти докладають максимальні зусилля, щоб виконати завдання путіна й захопити всю територію Луганської області до 26 червня. Про це пише Укрінформ із посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

«Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. І плани ворога щодо завдання, яке перед поставило його керівництво, – це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. І зараз російська армія кинула фактично всі свої сили та засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону наших військ, намагаються взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька», – зазначила Маляр.

За її словами, ЗСУ фактично ведуть бої за кожен метр української землі, знищують сили і засоби ворога, який зазнає дуже серйозних втрат.

«Наші війська роблять все можливе для того, щоб утримати наші території і щоб не допустити оточення. Але ми повинні також розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна», – підкреслила заступниця міністра.

На запитання щодо ситуації на Харківщині Ганна Маляр відповіла, що той, хто стежить за новинами, «знає, що залишалось небагато українським Збройним Силам для того, щоб вийти на державний кордон в Харківській області».

«Як Харків, так і область були переможно звільнені від ворога. Та він сьогодні чинить максимальні зусилля для того, щоб ЗСУ не дійшли до кордону. За це йдуть бої», – сказала вона.

Маляр також підкреслила, що зараз робити якісь прогнози щодо можливого повторного наступу на Харківщину не можна, адже ситуація змінюється фактично кожні пів години, відповідно, будь-яка інформація дуже швидко втрачає актуальність.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно очільник Луганщини Сергій Гайдай заявив, що в кремлі змінили кінцеву дату окупації Сєвєродонецька з 10 на 22 червня.

Раніше росія хотіла захопити Луганщину і Донеччину ще до 9 травня, однак цього теж не вийшло.

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