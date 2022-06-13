ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька

Анастасія Диняк

|

Російські військові взяли під контроль 70% Сєвєродонецька на Луганщині. Евакуація та підвезення гуманітарних вантажів заблоковані. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, російські окупанти блокують евакуацію мирних мешканців обстрілами. Українським військовим вдається вивозити по декілька людей на день.

За словами Гайда, на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.

«Укриття «Азоту» не такі міцні як у маріупольської «Азовсталі», намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, раніше усі люди, які перебувають на «Азоті», відмовилися виїжджати з Сєвєродонецька.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів