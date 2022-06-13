Окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька

Російські військові взяли під контроль 70% Сєвєродонецька на Луганщині. Евакуація та підвезення гуманітарних вантажів заблоковані. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, російські окупанти блокують евакуацію мирних мешканців обстрілами. Українським військовим вдається вивозити по декілька людей на день.

За словами Гайда, на заводі «Азот» в укриттях залишаються близько 500 людей, з них 40 – діти. Росіяни обстрілюють територію заводу з артилерії великого калібру.

«Укриття «Азоту» не такі міцні як у маріупольської «Азовсталі», намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, раніше усі люди, які перебувають на «Азоті», відмовилися виїжджати з Сєвєродонецька.