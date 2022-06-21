ЗСУ завдали удару по окупантах на Зміїному

Українські військові нанесли удар по острівному гарнізону на Зміїному. Серед окупантів значні втрати. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

У командуванні наголошують, що на Херсонщині ситуація є вкрай складною. Російські окупанти продовжують застосовувати заборонену зброю. Особливо небезпечно у населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаївщиною. Також у селах Бериславського району критична ситуація з відновленням постачання води та електроенергії.

Окрім того, з Херсонського напрямку російські військові завдали ракетного авіаудару та з реактивних систем залпового вогню обстрілювали Миколіїв та передмістя. За даними командування, противник продовжує руйнувати портову інфраструктуру та сільськогосподарські площі.

Однак українські військові продовжують просуватися вперед та відтісняти ворога. ЗСУ знищили щонайменше 26 окупантів, ворожий танк, багатоцільовий броньований тагяч, три броньовані та чотири вантажні автомобілі.

«Гелікоптерною парою ранком нанесено удар по скупченню живої сили та військової техніки противника. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад сто вогневих завдань», – йдеться у повідомленні.

Також українські бійці проводять військову операцію на острові Зміїний. По острівному гарнізону росіян було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. За даними військових, ворог зазнав значних втрат.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються нарощувати власні сили на острові Зміїний. Так вони планують заблокувати морські комунікації України з іншими країнами.

Військові Росії встановлюють ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню та станції радіоелектронної боротьби. За даними командування, окупанти таким чином хочуть захистити свої кораблі від ЗСУ та застосувати озброєння у районах узбережжя Одещини.

Українські військові в акваторії Чорного моря уразили ворожий буксир, що віз на острів Зміїний російських військових та боєприпаси.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що острів Зміїний має стратегічне значення, тому за нього боротимуться стільки, скільки це буде потрібно.