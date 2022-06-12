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Українська розвідка отримала Starlink

Ольга Денисяка

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Ілон Маск передав українській розвідці термінали Starlink. Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони України.

У Міноборони пожартували, що українська армія захищає свободу на Землі, аби її можна було встановити на Марсі, куди Ілон Маск готує космічну місію.

«Ілону Маску вдається не тільки працювати над підготовкою до місії на Марсі, але й передавати нашій розвідці Starlinks, що так необхідний для їх спеціальних місій. Українська армія захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити навіть на Марсі», – йдеться в повідомленні.


Зазначимо, що компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Це означає, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни міністр цифрової трасформації України Михайло  Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.

Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів. Декілька таких терміналів вже є і на Львівщині.

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