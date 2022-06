Українська розвідка отримала Starlink

Ілон Маск передав українській розвідці термінали Starlink. Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони України.

У Міноборони пожартували, що українська армія захищає свободу на Землі, аби її можна було встановити на Марсі, куди Ілон Маск готує космічну місію.

«Ілону Маску вдається не тільки працювати над підготовкою до місії на Марсі, але й передавати нашій розвідці Starlinks, що так необхідний для їх спеціальних місій. Українська армія захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити навіть на Марсі», – йдеться в повідомленні.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022