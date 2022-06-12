Українська розвідка отримала Starlink

Ілон Маск передав українській розвідці термінали Starlink. Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони України.

У Міноборони пожартували, що українська армія захищає свободу на Землі, аби її можна було встановити на Марсі, куди Ілон Маск готує космічну місію.

«Ілону Маску вдається не тільки працювати над підготовкою до місії на Марсі, але й передавати нашій розвідці Starlinks, що так необхідний для їх спеціальних місій. Українська армія захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити навіть на Марсі», – йдеться в повідомленні.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022



Зазначимо, що компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») отримала ліцензію оператора. Це означає, що представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.

Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів. Декілька таких терміналів вже є і на Львівщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.