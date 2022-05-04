ЄС планує санкції проти патріарха кіріла, – ЗМІ

Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави російської православної церкви кіріла. Про це пише Європейська правда з посиланням на агентство AFP.

Агентство посилається на відповідний документ ЄС, яким пропонують ввести санкції на главу РПЦ, однак наразі не наводить більше деталей.

Як писав Львівський портал, напередодні московський патріарх кіріл, який підтримав повномасштабне вторгнення рф в Україну 24 лютого, заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала.

Глава РПЦ кіріл (він же Володимир Гундяєв) займає відверто антиукраїнську позицію і пропагує свої відверто викривлені й маніпулятивні ідеї серед росіян.

Так, у 2014 році цей піп глаголив, що росія не становить військової небезпеки для України. А після анексії Криму та окупації частини Донбасу заявив, що АТО – це війна з метою викорінення православ’я, організованою католиками та православними розкольниками.

На цьому антиукраїнська діяльність кіріла, на якого в Україні досі працює близько 12 тисяч парафій, не припинилася. У 2017-му він вручив церковні ордени Аксьонову і Констянтинову – колаборантам, які сприяли окупації українського Криму. У 2019 році він не бачив гріха у вбивствах майданівців в Одесі.

У неділю прощення, 6 березня 2022 року, кіріл виправдав російський напад на Україну, заявивши що необхідно стати на бік «Донбасу», де за його словами 8 років нібито йде геноцид (геноцид на землях які під контролем російських терористів), і де Україна нібито нав’язує населенню гей-паради.

Також кіріл каже прихожанам своєї церкви, що «росія має право застосовувати силу проти України, що росія та Україна – одна країна, що окремого українського народу не існує, що вороги росії та самого Бога розділяють українців та росіян і що це не диктатор путін, а Захід нацьковує українців на росіян».

Вбивства мирного населення і знищення міст в Україні кірілу, вочевидь, не шкода, бо він вважає, що то – плата за розширення НАТО, створення Православної церкви України. Мало того, звірства у Бучі лідер моковської секти охрестив «подвигом російських солдат».

Додамо, що станом на початок квітня половина українців вважала, що в Україні потрібно заборонити церкви московського патріархату.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.