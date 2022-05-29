ЄС прибере ембарго на трубопровідну нафту з шостого пакету санкцій, – ЗМІ

Євросоюз запропонував заборонити імпорт морської нафти з росії, але відтермінував ембарго на трубопровідну нафту, аби подолати блокування пакету санкцій низкою країн. Про це пише Економічна правда з посиланням на співрозмовників видання Bloomberg.

Єврокомісія надіслала урядам країн блоку переглянуту пропозицію шостого пакету санкцій, з якого прибрали заборону поставок нафти через нафтопровід «Дружба», який є основним джерелом імпорту сирої нафти в Угорщині.

У країн-членів буде шість місяців, аби припинити імпорт морської нафти, вісім місяців на те, аби прибрати з поставок нафтопродукти.

Така пропозиція дасть більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго на нафту, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в енергетиці. Це також вирішить проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

Згідно з проєктом пропозиції, Болгарія отримає перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю. Комісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яка постачається нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни.

Комісія також, схоже, ослабила обмеження щодо послуг, пов’язаних з перевезенням нафти до третіх країн. Наразі проєкт забороняє надання технічної допомоги, посередницькі послуги або фінансування чи фінансову допомогу протягом шести місяців після його прийняття. Попередня пропозиція також включала «будь-які інші послуги», що розумілося як посилання на страхування відправлень.

Посли ЄС зустрінуться 29 травня, щоб обговорити цей пакет санкцій. Він вимагає підтримки всіх держав-членів блоку. Кілька країн раніше виступали проти розрізнення морських і трубопровідних поставок через побоювання, що такий поділ є несправедливим, оскільки це непропорційно вплине на їхні поставки.

Як повідомляв Львівський портал, раніше ЄС пропонував припинити весь імпорт російської нафти до початку наступного року. Угорщині та Словаччині дали б час до кінця 2024 року, щоб виконати вимоги, а Чехії – до червня 2024 року. Країни сильно залежать від російської нафти, але на них припадає відносно невелика частка імпорту ЄС з москви.

Тим часом звільнення трубопровідної нафти від ембарго, чого Угорщина раніше вимагала як умову для підтримки пакету, послабить вплив санкцій. Торік росія доставляла близько 720 тисяч барелів сирої нафти на європейські нафтопереробні заводи своїм головним трубопроводом до регіону. Для порівняння, морем доставлялося 1,57 мільйона барелів на добу з портів Балтійського, Чорного та Арктичного моря.

Однак основна частина поставок по трубопроводу припадає на Німеччину та Польщу, які сигналізували про те, що відмовляться від поставок із росії незалежно від будь-яких дій ЄС.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.