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ЄС оприлюднив перелік осіб та компаній, які потрапили під санкції проти рф

Ольга Денисяка

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Рада ЄС затвердила санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній у рамках розширення санкцій проти росії за розв’язану війну. Про це повідомляє Європейська правда.

У переліку – військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України, зокрема, полковник Азатбек Омурбеков – командир 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії, що керував російськими військами у Бучі, та ще низка осіб з керівництва 64-ї бригади; генерал-полковник Міхаїл Мізінцев, який здійснював керівництво облогою Маріуполя, та причетні до так званого «Комітету порятунку миру й порядку» – колабораційної структури на Херсонщині.

Також під санкції потрапили нові політики, пропагандисти, бізнесмени і члени родин осіб, які раніше потрапили під санкції. Серед інших, це кілька співробітників РИА Новости та керівник «Роскомнадзору».

«Колишня гімнастка, депутатка Держдуми Аліна Кабаєва також включена до списку як особа, тісно пов’язана з президентом Владіміром Путіним», – зазначають у комюніке.

Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ. Це Національний розрахунковий депозитарій, а також – «Незалежна страхова група», «Гарнизон», «Оборонэнерго», «Ульяновский автомобильный завод», «Воентелеком», «Военторг», «ВоенТекстильПром», «КАМАЗ», група компаній «Кронштадттехнологии», ТатнефтьНефтехим, «Нижнекамский завод грузовых шин», «Нижнекамскшина», ТД „КАМА», Балашихинский литейномеханический завод, «Ремдизель», два підприємства авіаційної промисловості – «Сухой» та «121 авиационный ремонтный завод».

Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти.

Нагадаємо, вранці Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти рф, у тому числі з частковим нафтовим ембарго та відключенням від SWIFT російського «Сбербанку». Персональні санкції також є частиною шостого пакету.

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