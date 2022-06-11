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Євген Клопотенко: «Орієнтир на україномовне суспільство – це про відповідальність за українське майбутнє»

Наталя Дуляба

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко про важливість переходу російськомовних українців на українську:

«Лист від російськомовного українця, який п’ять років говорить українською на фул-таймі, до російськомовних українців. Роздуми.

Коли сталася повномасштабна війна, я почав спостерігати. Хтось перейшов на українську. Хтось – ні. В останніх, все ще російськомовних, я питав, що їх зупиняє. Відповіді стандартні: російськомовна родина, от у Швейцарії є чотири мови, не можна нікого змушувати переходити, я буду говорити або крутою чистою мовою, або ніякою. Мені знадобилося 107 днів, щоб осмислити це і сформулювати думку. Насправді відсутність мотивації говорити українською криється, як на мене, ось у чому.

Бо навіщо змінювати мову? Це ж ні на що не впливає. Це просто норм і не те, щоб суспільство сильно напрягає та потребує змінитися. Але я, наприклад, так само можу сказати і про корупцію. Це теж ніби погано, але ж ми із нею якось живемо, і взагалі це наш бекґраунд. То навіщо ж ту корупцію знищувати? Я он за те, що купив принтер, в університеті отримав залік з одного предмета. Але справжня плата за це – брак знань, які я міг би тоді здобути. Це питання відповідальності перед своїм майбутнім.

От і орієнтир на україномовне суспільство – це про відповідальність за українське майбутнє. Говорити російською – це начебто і колючий нюансик, непомітний, бо маленький такий. Тільки от маленька безвідповідальність великої групи людей – це вже велика безвідповідальність. І вона призводить до великого болю. Вірю, що оскільки ми переживаємо досвід великого болю, який стався через комплекс ось таких маленьких безвідповідальностей на різних фронтах, то українська мова переможе. Бо є розуміння сплаченої ціни за українське майбутнє.

Наразі я знаю безліч людей, які перейшли на українську і взагалі створили багато всього заради України. Це дає сильну надію і взагалі надихає. Мова описує нас перед світом.

І ті, хто не перейде ніколи на українську мову, ось вам поштовх через лайфхак: спробуйте кохатися українською і зрозумієте, чому треба на неї переходити. Кажу на своєму досвіді. Спробуйте самі».

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