Картину Примаченко, яку викупили за півмільйона доларів, подарували музею

Легендарна картина Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока», яку на аукціоні для потреб ЗСУ придбав благодійник за рекордні 500 тисяч доларів, передана на зберігання до Національного художнього музею України. Про це повідомив НХМУ на своїй сторінці у Facebook.

Як раніше повідомлялось, Благодійний Фонд Сергія Притули разом з Аукціонним домом ДУКАТ провели аукціон, де продавалася картина Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» 1990 року.

Усі отримані кошти Фонд відправив на допомогу Збройним Силам України. Сам твір для аукціону зі своєї сімейної колекції подарували Ігор Понамарчук та Дар’я Добріян. Родина Марії Примаченко підтримала аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ.

Картину придбав українець із закордону за 500 000 доларів. В історії благодійних аукціонів за таку суму українську картину придбано вперше. Благодійний фонд Сергія Притули на виручені кошти придбав 125 бусів для ЗСУ.

Однак на цьому історія про мистецтво, яке працює на перемогу, не закінчилася. Днями картину «Квіти виросли коло четвертого блока» Марії Примаченко Національний художній музей України прийняв на відповідальне збереження.

«Коли музей знову відчиниться для відвідувачів, то плануємо в постійній експозиції представити і цей твір. Хай полотно видатної художниці буде ще одним символом єдності українців у часи випробувань», – йдеться у повідомленні музею.

Картина Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» створена у 1990 році. Символічно, але саме коло четвертого енергоблоку ЧАЕС російські окупанти нещодавно отримали смертельну дозу опромінення. Також відомо, що родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.

Львівський портал також повідомляв, що під час російського вторгнення в Україну, 27 лютого 2022 року, в районному центрі Іванків Київської області було знищено історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт Марії Примаченко. Частину картин, що зберігалися в музеї, вдалося врятувати. Тимчасово їх зберігають у себе місцеві жителі.

Фото: Дмитро Юрченко

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