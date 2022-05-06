За кошти з продажу картини Примаченко куплять 125 мікроавтобусів для ЗСУ

Картину Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» продали на аукціоні для потреб Збройних Сил України за 500 тисяч доларів. За ці кошти придбають 125 мікроавтобусів для українських захисників. Про це повідомив у Facebook волонтер Сергій Притула.

Стартова ціна картини всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блоку» була 5 тисяч доларів. Переміг в аукціоні учасник №35, який запропонував за картину 500 тисяч доларів.

Сергій Притула зазначив, що картину викупили двоє учасників аукціону з-за кордону, які об’єднались і зробили спільну ставку. Також він запевнив, що картина залишиться в Україні – її передадуть одному з київських музеїв. За вилучені кошти з продажу полотна придбають 125 мікроавтобусів Volkswagen T5 для українських захисників.

«Картина «Квіти виросли коло четвертого блоку» була продана за 500 000 доларів. Прецедентний рекорд для українського мистецтва. Ми вже говорили про певний символізм події: росіяни умисно знищили музей Примаченко в Іванкові. А тепер отримуйте «атвєтку»! 125 бусів Volkswagen T5 для переднього краю фронту! Мікроатобуси будуть перевозити особовий склад, вантажі, які будуть використовуватись для евакуації, для роботи підрозділів аеророзвідки тощо. Все для того, щоб палити русню і рятувати наших», – йдеться в повідомленні.

Картина Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» створена у 1990 році. Символічно, але саме коло четвертого енергоблоку ЧАЕС російські окупанти нещодавно отримали смертельну дозу опромінення. Також відомо, що родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.

Львівський портал повідомляв, що під час російського вторгнення в Україну, 27 лютого 2022 року, в районному центрі Іванків Київської області було знищено історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт Марії Примаченко. Частину картин, що зберігалися в музеї, вдалося врятувати. Тимчасово їх зберігають у себе місцеві жителі.

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