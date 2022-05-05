Картину Марії Примаченко продадали на аукціоні для ЗСУ за 500 тис. дол

Вцілілу картину з розбомбленого росією музею Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» продадали із аукціону для потреб Збройних Сил Укрїни за 500 тисяч доларів. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на трансляцію аукціону.

Стартова ціна картини всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блоку» була 5 000 доларів. Переміг в аукціоні учасник №35, який запропонував за картину 500 тисяч доларів.

Усі кошти з аукціону підуть на Благодійний Фонд Сергія Притули для допомоги Збройним Силам України.

Картина Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» створена у 1990 році. Символічно, але саме коло четвертого енергоблоку ЧАЕС російські окупанти нещодавно отримали смертельну дозу опромінення.

Також відомо, що родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.

Львівський портал повідомляв, що під час російського вторгнення в Україну, 27 лютого 2022 року, в районному центрі Іванків Київської області було знищено історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт Марії Примаченко. Частину картин, що зберігалися в музеї, вдалося врятувати. Тимчасово їх зберігають у себе місцеві жителі.

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