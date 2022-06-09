Польща відправила Україні техніки та зброї на два мільярди доларів, – Дуда

З початку повномасштабного вторгнення росії Польща вже відправила Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки. Загалом вартість надісланої техніки та зброї – два мільярди доларів. Як пише hromadske, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю BILD, яке було опубліковане 9 червня.

«Україна потребує важкого озброєння, танків… Я говорив із президентом [Володимиром] Зеленським два дні тому. Він знову попросив мене [про зброю]», – розповів Дуда.

Каже, що Україна вже отримала від Польщі понад 240 танків, майже 100 одиниць бронетехніки та озброєння. Також боєприпаси та ракети. Загалом відправили зброю на 2 млрд доларів.

«Це величезні витрати [для Польщі], але ми розуміємо потребу [України]… Ми передали більшість зброї нашої армії. Це не були запаси, які ми мали на складах. Ми передали наші танки та бронетехніку», – наголосив президент Польщі.

Дуда також закликав усіх, хто має можливість, давати Україні артилерію. За його словами, це єдиний засіб, щоб стримати армію росії.

Зазначимо, що Польща активно підтримує виділення зброї Україні та введення нових санкцій проти росії. Також Польща надає гуманітарну допомогу українським вимушеним переселенцям. За даними ООН, станом на 1 червня травня з України виїхали понад 6,9 мільйона громадян. Більшість із них рушили саме до Польщі — 3,6 мільйона людей.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України та виступив у Верховній Раді. Під час своєї тріумфальної промови Дуда цитував «Вічного революціонера» Івана Франка, наголошував на важливості перемоги України й війні, її вступі до ЄС.

Анджей Дуда також згадав і про те, як вороги роками намагалися посварити поляків і українців, спекулюючи на болісних історичних темах, а народні депутати України зі свого боку неодноразово аплодували йому стоячи. Подивитися цей виступ можна за посиланням.

Зі свого боку Володимир Зеленський анонсував надання полякам особливого статусу в Україні та спрощення перетину кордону між Україною та Польщею. Також він заснував відзнаку «Місто-рятівник» для іноземних міст, першим її здобув польський Жешув.

Крім того, напередодні президент Польщі Анджей Дуда анонсував тур країнами Південної Європи, щоб переконати їхню владу підтримати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

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