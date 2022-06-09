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Через змію дрогобиччанка потрапила в реанімацію

Наталя Дуляба

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Через укус змії 59-річна дрогобиччанка потрапила в реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу, 8 червня, у Дрогобичі. Тут 59-річну місцеву мешканку змія вкусила у праву гомілку. Жінку госпіталізували відразу у реанімацію.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Торік плазуни покусали більше трьох десятків людей.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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