Війна і психічне здоров’я: медикаментозного лікування потребуватимуть 3-4 млн українців

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що через війну психологічної підтримки потребуватимуть 15 мільйонів українців, а 3-4 мільйонам із них потрібне буде медикаментозне лікування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

У міністерстві взялися за створення Національної програми з охорони психічного здоров’я населення. Так, попередні дослідження і досвід інших країн, що постраждали від збройних конфліктів, показує: мінімум кожна п’ята людина буде мати негативні наслідки для психічного здоров’я, а кожна десята відчує ці наслідки хворобою середньої або важкої складності.

«Із кожним днем кількість людей, які будуть відчувати наслідки для свого психічного здоров’я, буде зростати. Навіть тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров’я. За нашими попередніми прогнозами на цей момент війни, надалі психологічної підтримки будуть потребувати близько 15 мільйонів українців, з них близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування», – сказав Віктор Ляшко.









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Також глава МОЗ акцентував на негативних наслідках впливу війни на психічне здоров’я, які впливатимуть надалі та створюватимуть додаткове навантаження на систему охорони здоров’я:

психічні розлади мають негативні наслідки першочергово на поширення серцево-судинних хвороб, діабету, артритів, астми, онко;

психічні розлади погіршують результати лікування хронічних хвороб та збільшують смертність від онкологічних хвороб;

понад 50% (учетверо частіше, ніж загальне населення) осіб із психічними розладами мають також розлади сну, що часто призводять до хвороб органів дихання;

особи з психічними розладами більш схильні до куріння, важче кидають згубну звичку та в середньому курять більше;

в цілому звернення до лікарів, увага до власного здоров’я та періодичність проходження рутинних обстежень падає за наявності психічних хвороб, що призводить до пізньої діагностики хвороб та меншої успішності їх лікування;

ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих хвороб – на 67%;

серед осіб із посттравматичним стресовим розкладом (ПТСР) більш поширені гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит і артрит. Окрім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками чи деструктивної поведінки та пов’язаних з ними наслідків;

при пережитих важких травмах окремі ризики можуть наставати на 10-15 років раніше, ніж в середньому в популяції.

Тому в Україні хочуть забезпечити доступ до якісної психологічної допомоги як для військових, так і для цивільних. Запуск Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки ініціювала перша леді Олена Зеленська. Її мета – допомогти громадянам подолати надзвичайний стрес та наслідки пережитих травматичних подій, попередити розвиток психічних розладів.

«Ця війна навіть після того, як закінчиться нашою перемогою, “відіграватиметься” на психіці щонайменше найближчі сім-десять років. Якщо ми скоротимо цей строк чи полегшимо наслідки, це буде ще одна велика перемога, яку ми маємо здобути заради наших людей, які так багато пережили», – наголосила Олена Зеленська.

Відтак найближчим часом в Україні за допомогою ВООЗ мають напрацювати оновлену модель системи надання психологічної допомоги.

Сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян навчатимуть швидких методик психологічної підтримки з урахуванням потенційного впливу війни на психічне здоров’я. Також запустять всеукраїнську інформаційну кампанію, аби стимулювати громадян звертатись за допомогою психолога.

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