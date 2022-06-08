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Світовий банк додатково виділяє Україні майже 1,5 млрд доларів

Наталя Дуляба

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Виконавча рада Світового банку 7 червня ухвалила рішення про виділення Україні 1,49 млрд доларів додаткового фінансування для виплати зарплати державним і соціальним працівникам, збільшивши загальну суму обіцяної підтримки до більш як 4 млрд доларів. Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

У заяві банку зазначено, що виділення цих коштів підтримані гарантіями Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням з боку Італії та внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.

Україна заявляла, що найближчим часом їй необхідно не менш як 5 млрд доларів на місяць для підтримання роботи уряду під час російського вторгнення, яке призвело до зупинки значної частини її економіки.

Фінансові лідери країн G7 у травні пообіцяли виділити додатково 9,5 млрд доларів. Загальна сума невійськової підтримки таким чином сягатиме майже 20 млрд доларів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на кінець березня економіка України через війну обвалилась на 20%, до половини всіх підприємств припинили свою діяльність. Вже в травні в ЄБРР говорили про падіння української економіки на 30%.

У квітні Міжнародний валютний фонд прогнозував суттєве (до -35%) скорочення ВВП України у 2022 році через наслідки розв’язаної росією війни.

Тим часом інфляція в Україні цьогоріч коливатиметься на рівні між 10% і 20%.

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