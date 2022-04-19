МВФ погіршив світовий економічний прогноз. Україна цьогоріч втратить до 35% ВВП

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз глобального економічного зростання до 3,6% в нинішньому й наступному роках, а також передбачає суттєве (до -35%) скорочення ВВП України, головним чином через наслідки розв’язаної росією війни. Про це пише Укрінформ.

«Порівняно з нашим звітом у січні, ми переглянули наші прогнози для глобального зростання в бік зниження – до 3,6% як у 2022-му, так і в 2023 роках. Це відображає прямий вплив війни в Україні, а також санкцій проти росії», – зауважив головний економіст МВФ, директор департаменту досліджень МВФ П’єр-Олів’є Гарінчас.

Ці показники нижчі на 0,8 і 0,2 процентного пункту у нинішньому й наступному роках відповідно, порівняно із січневим прогнозом, який становив 4,4% в 2022-му й 3,8% – в 2023 роках. Вони також були знижені на початку року з урахуванням появи штаму коронавірусу Омікрон.

Водночас в МВФ звернули увагу на небезпеку інфляції, що матиме загрозливі тенденції в багатьох країнах.

Крім того, очікується, що в 2022 році як Україна, так і росія відчують суттєве скорочення ВВП. Зокрема, для української економіки воно становитиме, за прогнозами МВФ, до -35%. При чому інші розрахункові показники на 2022-2023 роки, такі як індекс споживчих цін, баланс поточних рахунків, рівень безробіття, не вказуються взагалі.

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Прогноз для України розрахований за тенденціями, які спостерігалися в країнах, де раніше точилися бойові дії, зокрема Ірак, Ліван, Сирія, Ємен тощо.

«Потужний колапс в Україні є прямим результатом вторгнення, руйнування інфраструктури та відтоку населення», – пояснюють в МВФ.

Водночас у росії, за прогнозами, реальний ВВП впаде до -8,5% в 2022-му та до -2,3% в 2023 році.

«Різке зниження в російській економіці є наслідком впливу санкцій разом із розривом торгівельних зв’язків, а також значного погіршення внутрішнього фінансового посередництва та втрати довіри (інвесторів – ред.)», – зауважили в МВФ.

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