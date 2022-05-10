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ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України

Ольга Денисяка

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Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння економіки України через війну до 30% – на кінець березня прогноз становив мінус 20%. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на заяву на сайті банку.

При цьому, ЄБРР прогнозує у 2023 році відновлення української економіки на 25% порівнянні з попереднім прогнозом у 23%. Проте реальні темпи зростання ВВП залежатимуть від того, наскільки затягнеться війна в Україні, умов мирної угоди, масштабів відбудови та кількості біженців, які повернуться додому, додають в банку.

Водночас на кінець 2023 року ВВП України буде на 12,5% нижчим за довоєнний, прогнозують в банку. За різними оцінками, від 30% до 50% підприємств в Україні повністю припинили свою діяльність, внаслідок чого близько половини всіх працівників втратили роботу та дохід.

Усі прогнози можуть бути переглянуті в гіршу сторону у випадку розширення масштабів бойових дій або обмеження на експорт газу чи іншої сировини з РФ, попереджають в ЄБРР. Так, у разі припинення постачання газу до Європи обсяги виробництва на душу населення в усіх країнах, де працює банк, у 2022 році будуть на 2,3 в.п. нижчими, ніж базовий сценарій, і на 2 в.п. – у 2023 році. При цьому, оцінка падіння ВВП РФ цього року збережена на рівні 10%, а в 2023 році банк прогнозує нульову динаміку.

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