Цьогоріч інфляцію в Україні прогнозують на рівні 10-20%

В Україні інфляція протягом 2022 року буде знаходитись на рівні між 10 і 20%. Про це заявив радник Президента Олег Устенко під час телемарафону, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що інфляція буде знаходитись на рівні між 10-20% протягом цього року. Це значна інфляція, однак я сподіваюсь, якщо війна достатньо швидко зупиниться, то відповідно від того ситуація буде розвиватись по позитивній динаміці і ми будемо знаходитись на відмітці близько 10%», – сказав Устенко.

Як повідомляв Укрінформ, у коментарі Національного банку про поточний стан та перспективи економіки України зазначалося, що у березні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,7% (із 10,7% у лютому). Інфляційний тиск зберігатиметься й надалі насамперед через наслідки повномасштабної війни.

За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

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