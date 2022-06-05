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Чоловік намагався виїхати з України поміж валіз

Андрій Котенський

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На кордоні затримали чергового ухилянта, який намагався перетнути державний кордон поміж валіз багажного відділення мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

За даними ДПС, спробу незаконного переправлення через державний кордон України чоловіка призовного віку припинили військовослужбовці Чопського загону.

«Правопорушення виявили у пункті пропуску «Малий Березний». Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина, що заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками», – йдеться у повідомленні.

Затриманий виявився 19-річним громадянином України, жителем Закарпаття.

Правопорушника та водія мікроавтобуса взяли під варту співробітників Національної поліції.

Раніше у «Шегинях» спіймали ухилянта з підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини. Були й такі чоловіки, що на кордоні видавали себе за жінок.

Як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України читайте тут.

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