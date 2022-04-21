У «Шегинях» спіймали ухилянта з підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини

На Львівщині судитимуть жителя Дніпра, який намагався незаконно виїхати з України як батько трьох дітей віком до 18 років. Довідка про нарожденя третьої дитини виявилась підробкою. Тепер йому загрожує до двох років позбавленя волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 37-річний житель Дніпра, щоб отримати право на виїзд з України та звільнення від обов’язку мобілізації на службу до Збройних Сил України (як особа, на утриманні котрої перебуває троє і більше дітей віком до 18 років) підробив офіційний документ – свідоцтво про народження у себе третьої дитини. Насправді чоловік виховує двох неповнолітніх дітей і третя дитина у нього не народжувалась.

Це посвідчення 7 квітня зловмисник пред’явив інспектору прикордонної служби на переході «Шегині» під час спроби перетину державного кордону України з Республікою Польща. Прикордонники виявили, що документ має ознаки підроблення та повідомили про це поліцейських.

Справу відкрили за ч.1 ст.358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України та за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – обмеження волі на термін до двох років. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

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