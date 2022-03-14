«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до Польщі. Однак ухильникам від мобілізації закон обхитрити не вдається, оскільки організатори каналу зникають з їхніми грошима відразу після оплати такої «послуги». Про це повідомляє Львівський портал.

Згідно з умовами воєнного стану, чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати з України. Та після встановлення обмежень з’явились шахраї, які пропонують посприяти безперешкодному перетину кордону. На рекламу Телеграм-каналу, який обіцяє за 2000 євро надати такі послуги на Львівщині натрапили журналісти Львівського порталу.

«Допомога в перетині кордону чоловікам у Польщу. Швидко і офіційно. Конфіденційно. Вартість – 2000 євро», – йдеться в описі каналу.

Журналісти Львівського порталу зв’язались з контактною особою і дізнались всі подробиці схеми: як відбувається оплата, які умови співпраці і чи мають організатори докази «успішного перетину кордону».

Ми з’ясували, що «підприємці» пропонували замовити так звану «польську довідку» – направлення на термінову операцію в Польщі. Вартість такої довідки становила 400 євро, кошти оплатити необхідно було відразу на карту організаторам. Ще 1600 євро – це безпосередньо вартість послуги переправлення за кордон, їх треба було заплатити вже по приїзду в Польщу.

Довідку про перетин кордону обіцяли зробити за 24 годин. Для її виготовлення просили фотографії перших сторінок українського та закордонного паспортів. Приклад такої довідки «підприємці» самі надіслали журналістам Львівського порталу.

Всю дорогу зі Львова до Перемишля клієнтів повинна була супроводжувати «своя людина». Для тих, хто не має власного авто, організатори навіть організували доїзд. Пропонували їхати їхнім «Мерседес-віто».

Також організатори обіцяли, що в пункті пропуску в Мостиськах на клієнтів чекатиме ще одна «своя людина» і «на кордоні пропустять без проблем».

«На кордоні є своя людина, проблем не буде!», – запевняли «підприємці».

Ми спілкувались з організаторами каналу зранку 7 березня і нам обіцяли, що, оплативши виготовлення довідки до 16:00 год., вже 8 березня впродовж дня зможемо виїжджати.

На підтвердження успіху своєї діяльності надіслали відгуки клієнтів, яких нібито перевезли раніше. Згодом на каналі з’явились і такі відгуки.

На чисельні прохання оплатити послугу готівкою при зустрічі організатори відмовляли і стверджували, що «вони – порядні люди, наживатись на горі людей не хочуть», але оплата лише на карту. Мобільний телефон вони також відмовились надавати.

Всю інформацію про Телеграм-канал і листування з контактною особою Львівський портал надав Службі Безпеки України.

З власних джерел Львівському порталу стало відомо, що організатори каналу працювали за значно коротшою схемою, ніж «безперешкодний перетин кордону» і зникали відразу після оплати 400 євро за вищезгадане «направлення на операцію».

Нагадаємо, в Україні діє обмеження на виїзд за кордон щодо чоловіків призовного віку. Однак є лише три винятки, за яких чоловіки все ж можуть залишити країну. Прикордонники пропускають для виїзду за кордон:

тих, хто має трьох дітей віком до 18 років,

тих, хто не придатний до військової служби та має відповідні документи військово-лікарської комісії,

тих, хто опікується особами з інвалідністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.