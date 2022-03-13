В перуці та з візочком: киянин хотів перетнути кордон за паспортом дружини

На пункті пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні, затримали чоловіка в жіночому вбранні. Киянин намагався утекти за кордон, прикриваючись дитиною та паспортом дружини. Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби у Facebook.

Так, 30-річний житель столиці вирішив видати себе за жінку, аби незаконно перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне». З собою чоловік взяв свою неповнолітню дитину, а прикордонникам надав паспорт своєї дружини.

Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила хитрий задум чоловіка. Киянину не допомогли ні макіяж, ні перука, якими він намагався замаскувати себе.

Як з’ясувалося, так громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповісти перед законом.

За незаконний перетин чоловікові грозить адміністративна відповідальність. Водночас за ухилення від призову за мобілізацією киянин може заробити до трьох років обмеження волі.

У Держприкордонслужбі розповіли також про ще 11 ухилянтів, яких затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині.

Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Чоловіків затримали прикордонники та передали їх у руки поліцейських.

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