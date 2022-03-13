ОСТАННІ НОВИНИ

В перуці та з візочком: киянин хотів перетнути кордон за паспортом дружини

Оксана Попович

|

На пункті пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні, затримали чоловіка в жіночому вбранні. Киянин намагався утекти за кордон, прикриваючись дитиною та паспортом дружини. Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби у Facebook.

Так, 30-річний житель столиці вирішив видати себе за жінку, аби незаконно перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне». З собою чоловік взяв свою неповнолітню дитину, а прикордонникам надав паспорт своєї дружини.

Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила хитрий задум чоловіка. Киянину не допомогли ні макіяж, ні перука, якими він намагався замаскувати себе.

Як з’ясувалося, так громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповісти перед законом.

За незаконний перетин чоловікові грозить адміністративна відповідальність. Водночас за ухилення від призову за мобілізацією киянин може заробити до трьох років обмеження волі.

У Держприкордонслужбі розповіли також про ще 11 ухилянтів, яких затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині.

Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Чоловіків затримали прикордонники та передали їх у руки поліцейських.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів