На Львівщині чоловік намагався вивезти за кордон майже тисячу пачок цигарок

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Польщі 850 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.
Так, у суботу, 4 червня, у пункті перетину «Рава-Руська» затримали 41-річного українця, який намагався незаконно вивезти до Польщі тютюнові вироби. Під час огляду прикордонники виявили сигарети, які були заховані у подвійній декоративній обшивці дверей «Форду».
Усього правоохоронці вилучили 850 пачок цигарок «Compliment» без акцизних марок. Наразі вартість контрабанди встановлюється.
Нагадаємо, раніше у пункті пропуску «Краківець» затримали чоловіка, який намагався завезти на територію України наркотики.
Окрім того, 13 травня у пункті пропуску «Рава-Руська» службовий собака винюхав у 62-річного українця понад 0,5 кг амфетаміну.
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Анастасія Диняк