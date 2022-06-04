На Львівщині чоловік намагався вивезти за кордон майже тисячу пачок цигарок

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти до Польщі 850 пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.

Так, у суботу, 4 червня, у пункті перетину «Рава-Руська» затримали 41-річного українця, який намагався незаконно вивезти до Польщі тютюнові вироби. Під час огляду прикордонники виявили сигарети, які були заховані у подвійній декоративній обшивці дверей «Форду».

Усього правоохоронці вилучили 850 пачок цигарок «Compliment» без акцизних марок. Наразі вартість контрабанди встановлюється.