На кордоні з Польщею затримали українця із 0,5 кг амфетаміну

У пункті пропуску «Рава-Руська» службовий собака винюхав у 62-річного українця понад 0,5 кг амфетаміну. Про це Львівському порталу повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби України.

Випадок стався ввечері 13 травня. У пункт пропуску «Рава-Руська» на мікроавтобусі Volkswagen прибув 62-річний українець. Під час перевірки автомобіля службовий собака, натренований на пошук наркотичних речовин, вказав на валізу.

«У ній оглядовики виявили пакунок із порошкоподібною речовиною рожевого кольору вагою понад 500 грам, який був захований під підкладкою. За допомогою експрес-тесту прикордонники встановили, що виявлена речовина – амфетамін», – йдеться у повідомленні.

Про цю знахідку сповістили правоохоронців, вони ж і конфіскували пакет із амфетаміном.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). За скоєне на українця чекає до 8 років позбавлення волі.

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