На Львівщині чоловік намагався ввезти наркотики з-за кордону

У пункті пропуску «Краківець» затримали чоловіка, який намагався завезти на територію України наркотики. Про це Львівському порталу повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Так, правоохоронці затримали 37-річного українця, який у багажнику мікроавтобусу «Мерседес» перевозив посилки з-за кордону. Під час обшуку в одній з коробок прикордонники виявили 1,4 тисяч таблеток з наркотичним вмістом.
Нагадаємо, 13 травня у пункті пропуску «Рава-Руська» службовий собака винюхав у 62-річного українця понад 0,5 кг амфетаміну.
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Анастасія Диняк