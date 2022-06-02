На Львівщині чоловік намагався ввезти наркотики з-за кордону

У пункті пропуску «Краківець» затримали чоловіка, який намагався завезти на територію України наркотики. Про це Львівському порталу повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, правоохоронці затримали 37-річного українця, який у багажнику мікроавтобусу «Мерседес» перевозив посилки з-за кордону. Під час обшуку в одній з коробок прикордонники виявили 1,4 тисяч таблеток з наркотичним вмістом.