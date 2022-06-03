Путін запропонував вивозити зерно через окуповані порти

Путін заявив, що не перешкоджатиме вивезенню зерна з України і запропонував робити це через окуповані Росією порти. Про це пише Радіо Свобода.

Так, президент Росії пропонує вивозити українське зерно через окуповані порти Маріуполя та Бердянська, якщо Київ розмінує їх. Окрім того, за його словами, російські військові також не перешкоджатимуть українських суден із зерном із чорноморських портів, контрольованих Україною.

Також Путін вважає, що Україна може експортувати зерно залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь. Тому він заперечує, що ситуація на продовольчому ринку погіршується через Росію, а негативна динаміка спостерігалася й раніше.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж Росія.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що санкції проти Росії не скасують в обмін на експорт українського врожаю та закликав РФ прийняти гуманне рішення щодо «гуманітарного коридору» для врожаю з України.

Перед тим у Кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

Додамо, що станом на середину травня Росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна. Блокуючи порти, РФ не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

Україна має достатні запаси зерна, аби задовольнити внутрішній і світовий попити щонайменше до кінця 2022 року.

Єдиний спосіб відновити експорт – припинення вогню в Чорному морі, адже Росія продовжує обстрілювати будь-які кораблі. Як тільки в регіоні оголосять режим тиші, судна з зерном вийдуть із українських портів.