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ЄС схвалив шостий пакет санкцій проти росії

Ольга Денисяка

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Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках 6 пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Українська правда.

Як повідомив Шарль Мішель заявив у Twitter, домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував.

«Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини», – зазначив Мішель.

Глава Євроради назвав це «максимальним тиском на Росію з метою припинення війни».

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку «Сбербанк», персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще 3 російських державних мовників.

Водночас Урсула фон дер Ляйєн Глава Єврокомісії у Twitter заявила, що вітає прийняте рішення про нафтове ембарго, завдяки якому імпорт нафти в ЄС із Росії до кінця року скоротиться приблизно на 90%.

Вона також повідомила, що члени ЄС «домовилися про те, щоб якнайшвидше покінчити із залежністю від російського газу, нафти і вугілля».

Фон дер Ляйєн зазначила, що план з досягнення цієї мети включатиме такі пункти:

  • збереження енергії;
  • відхід від російського викопного палива;
  • великі інвестиції у відновлювані джерела енергії;
  • фінансування у розмірі 300 млрд євро, більша частина з яких надійде до Фонду відновлення та порятунку економіки.

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