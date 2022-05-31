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Словаччина передасть Україні гаубиці Zuzana

Наталя Дуляба

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Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова під час свого візиту в Україну 31 травня анонсувала передачу гаубиць Zuzana. Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді України.

«Ми розуміємо, що окупантів з вашої країни не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами. Вашим захисникам потрібна військова техніка та спорядження, тому ми допомагаємо і будемо допомагати і в цьому напрямку. Нещодавно це була система оборони С-300, розмінувальна техніка та боєприпаси. Незабаром це буде гаубиця Zuzana», – відзначила Зузана Чапутова.

Президентка Словаччини висловила свою підтримку Україні, а також зауважила, що її країна підтримає Україну на її шляху до членства у Європейському Союзі.

Зазначимо, словацька самохідна артилерійська установка Zuzana оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри. Максимальна дальність стрільби становить 41 км. Гаубиця дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, українські військові на передовій вже воюють трьома видами іноземної артилерії 155 мм, ще один вид нещодавно тільки надійшов. При цьому артилерія зразка НАТО на озброєнні ЗСУ вже переважає над радянською.

Також міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна очікує на протикорабельні ракети Harpoon.

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