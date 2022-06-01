Чи є мовне непорозуміння на Львівщині: що думають місцеві і переселенці

Більшість переселенців на Львівщині все-таки переходить на українську з місцевими, проте кожна зі сторін дещо по-різному оцінює рівень мовного непорозуміння. Про це свідчать результати опитування, яке у травні у великих містах Львівської області проводила соціологічна група «Рейтинг».

Майже половина переселенців, які приїхали на Львівщину, вдома розмовляють російською, 19% – українською, а ще 34% – двома мовами.

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Втім при спілкуванні з місцевими мешканцями більшість із них, 67%, переходять на українську. Ще 30% переселенців можуть говорити і українською, і російською. Лише 3% продовжують спілкуватись російською із жителями області.

Цікаво, що у Львові переселенці дещо рідше переходять виключно на українську, ніж у містах Львівської області. У Львові є більша частка тих, хто розмовляє з місцевими двома мовами.

Варто зазначити, що і переселенці, і жителі Львівщини відзначають мовне непорозуміння, але кожен із них бачить його по-різному.

Так, лише 12% переселенців кажуть, що значна проблема мовного непорозуміння з місцевими таки є. Водночас так думають вдвічі більше самих мешканців Львівської області – 25%.

Незначне мовне непорозуміння на Львівщині однаково відзначають і переселенці, і місцеві – 41% та 42% відповідно.

Водночас 46% переселенців взагалі не бачать проблеми мовного непорозуміння з місцевими жителями. Серед мешканців Львівської області таку думку поділяє 31%.

Довідково: опитування соціологічна група «Рейтинг» методом особистого інтерв’ю проводила 13-23 травня 2022 року у великих містах Львівської області: Львові, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Червонограді.

Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів – мешканці міст області (Львів – 800, інші міста – 400); 800 респондентів – переселенці, розміщені у великих містах області (Львів – 400, інші міста – 400). Похибка становить не більше 2,8% для опитування містян, не більше 3,5% – для опитування переселенців.

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