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Витік аміаку на Донеччині: у зоні ураження – шість сіл

Наталя Дуляба

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Через бойові дії у Донецькій області 30 травня стався витік аміаку. Він є незначним, однак у зону ураження потрапляють шість населених пунктів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

Так, під час боїв у Бахмутському районі пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса». Хоч її не використовують із 2014 року і засувки є закритими, але аміак почав витікати. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

«Рятувальники провели обстеження. На відрізку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік незначний. У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне. Загрози для Бахмута немає!», – написав Павло Кириленко.

За його словами, місцевих мешканців уже повідомили про необхідні заходи безпеки. Інформації про постраждалих внаслідок витоку аміаку наразі немає. На місці працюють 45 рятувальників.

Зауважимо, що аміак – це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря.

Ознаки отруєння:

  • сильний кашель і задуха;
  • різь в очах;
  • порушення частоти пульсу;
  • почервоніння шкіри;
  • подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.

Після контакту з рідким аміаком виникає обмороження, можливі опіки з пухирями, виразки.

Перша допомога при отруєнні аміаком:

  • винесіть постраждалого на свіже повітря;
  • дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10% розчину ментолу в хлороформі);
  • шкіру, слизові та очі промивайте водою або розчином борної кислоти (2%) щонайменше 15 хвилин;
  • в очі закрапайте по дві-три краплі 30% альбуциду;
  • ніс змастіть оливковою чи вазеліновою олією;
  • дайте потерпілому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою;
  • при спазмі голосових щілин треба зігріти ділянку шиї, зробити теплі ванночки, інгаляцію;
  • при ураженні шкіри обмийте її чистою водою, зробіть примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.

Дії при появі запаху аміаку:

  • виходити із зони зараження необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;
  • захистіть органи дихання протигазом або ватно-марлевою пов’язкою, рушником чи іншою бавовняною тканиною, складеною кілька разів, попередньо змочивши її розчином лимонної чи оцтової кислоти (2%) або водою;
  • допоможіть дітям, інвалідам, літнім людям;
  • щільно закрийте вікна і двері, бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

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