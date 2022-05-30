Витік аміаку на Донеччині: у зоні ураження – шість сіл

Через бойові дії у Донецькій області 30 травня стався витік аміаку. Він є незначним, однак у зону ураження потрапляють шість населених пунктів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

Так, під час боїв у Бахмутському районі пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса». Хоч її не використовують із 2014 року і засувки є закритими, але аміак почав витікати. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

«Рятувальники провели обстеження. На відрізку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік незначний. У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне. Загрози для Бахмута немає!», – написав Павло Кириленко.

За його словами, місцевих мешканців уже повідомили про необхідні заходи безпеки. Інформації про постраждалих внаслідок витоку аміаку наразі немає. На місці працюють 45 рятувальників.

Зауважимо, що аміак – це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря.

Ознаки отруєння:

сильний кашель і задуха;

різь в очах;

порушення частоти пульсу;

почервоніння шкіри;

подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.

Після контакту з рідким аміаком виникає обмороження, можливі опіки з пухирями, виразки.

Перша допомога при отруєнні аміаком:

винесіть постраждалого на свіже повітря;

дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10% розчину ментолу в хлороформі);

шкіру, слизові та очі промивайте водою або розчином борної кислоти (2%) щонайменше 15 хвилин;

в очі закрапайте по дві-три краплі 30% альбуциду;

ніс змастіть оливковою чи вазеліновою олією;

дайте потерпілому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою;

при спазмі голосових щілин треба зігріти ділянку шиї, зробити теплі ванночки, інгаляцію;

при ураженні шкіри обмийте її чистою водою, зробіть примочки з 5%-го розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.

Дії при появі запаху аміаку:

виходити із зони зараження необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

захистіть органи дихання протигазом або ватно-марлевою пов’язкою, рушником чи іншою бавовняною тканиною, складеною кілька разів, попередньо змочивши її розчином лимонної чи оцтової кислоти (2%) або водою;

допоможіть дітям, інвалідам, літнім людям;

щільно закрийте вікна і двері, бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

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