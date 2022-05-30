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Інформація про захисників «Азовсталі» секретна через переговори, – Маляр

Ольга Денисяка

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У Міністерства оборони є інформація щодо українських бійців з Азовсталі, але нині вона секретна, зважаючи на складний переговорний процес та безпеку наших воїнів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

«У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов’язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло. І тому ця інформація є, але вона не публічна», – сказала Маляр.

Як повідомляв Львівський портал, більше 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу. Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі» немає.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

Західні ЗМІ писали, що 17 травня з «Азовсталі» виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.

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