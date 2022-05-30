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В уряді пропонують прикрити нульове розмитнення авто

Андрій Котенський

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Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування. Про це йдеться в урядовому законопроєкті 7418 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», текст якого опублікували на сайті Ради, пише Економічна правда.

У пояснювальній записці йдеться, що без сплати митних платежів буцімто оформлюють автомобілі преміум класу вартістю понад 1 млн грн.

В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товаррами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Підкреслюється, що у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн; ввезено більше 119 тис автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

На 18 травня в Україну без мит ввезли близько 80 тисяч автомобілів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 квітня розмитнити автомобіль для власних потреб з країн Європейського союзу за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7311, яким пропонують повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Абсолютна більшість ввезених автомобілів бюджетні. Скільки дорогих автомобілів українці ввезли за нульовим митом читайте тут.

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