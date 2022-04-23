В Україні скоротили кількість пунктів розмитненя авто з ЄС для власних потреб

З 25 квітня розмитнити автомобіль для власних потреб з країн Європейського союзу за нульового мита можна буде лише на шести пунктах пропуску. Такі обмеження ввели через те, що гуманітарні вантажі не можуть проїхати через черги на кордоні. Про це в Телеграм заявив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Так, з 25 квітня легкові автомобілі, що ввозяться для особистих потреб, будуть оформлятися лише на наступних пунктах пропуску:

на ділянці польського кордону: пункти пропуску «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Устилуг»;

на ділянці словацького кордону: «М. Березний»;

на ділянці угорського кордону: «Давінкове», «Косіно».

Заступник міністра інфраструктури нагадав, що більше двох діб на пунктах пропуску західного кордону стоять величезні черги. Головна причина – скасування митних платежів і як наслідок різке зростання імпорту легкових автомобілів. Оформлення нових транспортних засобів об’єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами.

Мустаа Наєм пояснює, що законодавство Євросоюзу не дозволяє створювати окремі смуги для гуманітарних вантажів. Тому проблему вирішуватимуть на пунктах пропуску з української сторони.

Крім того, зступник міністра інфраструктури натякнув, що деякі наші співгромадяни інтерпретували ініціативу уряду про допомогу волонтерам та армії для ввезення авто для власних потреб. За його словами, наші партнери в Польщі, Словаччині та Румунії «здивовані таким активним оновленням автопарку країни, для якої весь світ збирає кошти на гуманітарну допомогу».

«Їх шокують промислові масштаби імпорту «для потреб ЗСУ» автомобілів класу «люкс». Для розуміння, за вісім днів після скасування мит до країни було імпортовано 14 300 (!) легкових автомобілів. У тому числі, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску і навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн грн», – додав Мустафа Наєм.

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