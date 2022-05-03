Скільки дорогих автомобілів українці ввезли за нульовим митом

Кількаденні черги на кордоні з Польщі в Україну спровоковані масовим ввезення бюджетних автомобілів для потреб армії та простих українців. Проте, масового ввезення елітних автівок за нульовим митом не відбувається – це міф. Про це повідомила Народна депутатка Альона Шкрум за результатами запиту від митниці.

За даними від митниці, які опублікувала нардепка, станом на зараз – в Україну завезли – 29 195 машин.

Із них – більше половини (16 793) – це машини вартістю ДО 100 тисяч грн. Тобто, машини за 1,5 – 3 тис. доларів: недорогі, старі, які йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони, або замість втраченої машини на сім’ю.

Далі – 11 406 машин – вартістю від 100 до 500 тис. грн. Частина з них – точно на армію, бо вартість нормального пікапа, які масово скуповують для військових десь 5 тис доларів.

Частина для себе.

760 авто – від 500 тис. до 1 млн. грн.

196 машин – вартістю від 1 до 2 млн. грн

40 дуже дорогих та елітних машин – за 2 млн. грн.

Це, наприклад, Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, LEXUS, BMW, Land Rover.

Загалом в Україну було ввезено 240 ВІП-авто без сплати податків, бо це дозволено законом.

«Отож друзі, висновки з цього:

Міф про масовий ввіз елітних іномарок під 0 розмитнення – це повний фейк. Це те, у чому намагаються нас із вами пересварити. Не ведіться на нього. Табличка вище вам у допомогу. Дуже дорогих машин завезено усього аж 40 штук. Елітних іномарок – ще 196. За місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх – це машини, які є скромними, недорогими, старенькими, йдуть у переважній більшості на армію або потреби тероборони й ЗСУ.

Із них також є відсоток, який іде сім’ям, які потребують авто.

Машини за 3 тис. дол. люди купують точно не від гарного життя, а для того, щоб мати фізичну можливість пересуватись під час війни. Це життєва необхідність.

Близько 1000 авто – це машини вартістю більше 500 тис. грн, тобто вже хороші машини для себе, а не для армії, які дозволили українцям зекономити на акцизі та інших податках при ввезені.

Всього лише 1 тис. – за цілий місяць на всю Україну.

Вважаю це абсолютно не катастрофічним показинком», – переконана Альона Шкрум.

Водночас вона пропонує, аби в Україні розробили можливість для тих, хто завіз цю 1000 дорожчих машин одразу через «Дію» добровільно сплатити податок на них, який, наприклад, напряму піде на потреби ЗСУ.

Окрім того нардеп визнає, що необхідно шукати шляхи розвантаження черг на кордоні, в яких потерпають гуманітарні вантажі, яких рекомендують вивести на окремі потоки.

«Але моя професійна категорична думка, що всі машини до 100 тис. грн (або навіть до 200) мають завозитись і надалі БЕЗ сплати жодних податків або принаймні без підвищеного акцизу. Це дозволить людям дешево та швидко купити машину замість власної втраченої під час війни. Економіка має працювати, для цього теж треба машини. А взагалі – треба було встановити в першочерговому законі ліміт на «нульове» розмитнення по вартості. І по нормальній вартості розмитнювати все, що дорожче 200 тис., окрім пікапів які йдуть на армію. Усе, що більше 200 тис., – має залишатись так, як є. Саме такі норми буду вимагати. І подаватиму відповідні правки», – зазначила Альона Шкрум.

Як відомо від 5 квітня 2022 року Парламент звільнив від митних платежів всі транспортні засоби, що ввозяться в країну. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок. Тоді це зробили, бо було кілька причин, які актуальні і зараз:

Швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та для всіх гуманітарних і військових потреб.

Зруйнована й пошкоджена величезна кількість машин звичайних людей. (За перші місяці війни громадяни втратили близько 500 тис. машин).

Розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за нульового мита можна лише на шести пунктах пропуску, аби гумдопомога могла безперешкодно пересуватися кордоном, проте водії порушують нові правила.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект №7311, яким пропонують повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

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