ВРУ може повернути мита на ввезені в Україну автівки

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7311, яким пропонують повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування. Про це пише Економічна правда.

Цим законопроєктом пропонують низку податкових та митних змін, зокрема збільшення військового збору вдвічі з 1,5% до 3% та дозвіл на відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Щодо митних платежі, то парламент пропонує відновити оподаткування, яке діяло до початку квітня для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп, а також для транспортних засобів, які ввозятьгромадяни для вільного обігу.

Крім того, «старе» оподаткування хочуть повернути для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Законопроєкт ініціювали голова та члени податкового комітету ВРУ.

Як повідомляв Львівський портал, у пільговому режимі, який скасовує сплату мит на ввезення низки товарів, вже ввезли понад 19 тисяч авто – це спричиняє проблеми для ввезення гуманітарної допомоги та зброї для України.

Оформлення нових транспортних засобів займає багато часу, через що у чергах простоюють волонтери з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Розмитнити автівку для власних потреб з країн Євросоюзу за нульового мита можна лише на шести пунктах пропуску, аби гумдопомога могла безперешкодно пересуватися кордоном, проте водії порушують нові правила.

При цьому українці нібито «для потреб ЗСУ» везуть автомобілі класу «люкс», зокрема десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску і навіть Cadillac Escalade за 3 млн грн.

З 15 червня 2021 року в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією («євроблях»). Детальніше – за цим посиланням.

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