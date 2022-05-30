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Kalush Orchestra вручать новий кубок «Євробачення»

Андрій Котенський

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Гурт Kalush Orchestra, який продав свій переможний кришталевий кубок «Євробачення» для потреб української армії отримає нову статуетку. Про це 30 травня повідомили на офіційній сторінці «Євробачення» в Україні у Facebook.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку, яку виграв на цьогорічному «Євробаченні».

Нагадаємо, у ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra із піснею «Стефанія» переміг на «Євробаченні», набравши загалом 631 бал. Наприкінці свого виступу лідер групи Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

Кубок «Євробачення» і панаму Kalush Orchestra продали за рекордну суму. Усі зібрані кошти підуть на купівлю комплексів безпілотникі PD–2 для української армії.

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