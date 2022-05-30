Kalush Orchestra вручать новий кубок «Євробачення»

Гурт Kalush Orchestra, який продав свій переможний кришталевий кубок «Євробачення» для потреб української армії отримає нову статуетку. Про це 30 травня повідомили на офіційній сторінці «Євробачення» в Україні у Facebook.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку, яку виграв на цьогорічному «Євробаченні».

Нагадаємо, у ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra із піснею «Стефанія» переміг на «Євробаченні», набравши загалом 631 бал. Наприкінці свого виступу лідер групи Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

Кубок «Євробачення» і панаму Kalush Orchestra продали за рекордну суму. Усі зібрані кошти підуть на купівлю комплексів безпілотникі PD–2 для української армії.

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