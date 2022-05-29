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Кубок «Євробачення» і панаму Kalush Orchestra продали за рекордну суму

Андрій Котенський

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Переможну статуетку «Євробачення-2022», яку здобув для України гурт Kalush Orchestra продали з аукціону за 900 тисяч доларів. Ще 11 мільйонів гривень виручили за рожеву панаму Олега Псюка, в якій фронтмен виступав у фіналі конкурсу, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Усі зібрані кошти підуть на купівлю комплексів безпілотникі PD–2 для української армії.

Переможний кришталевий кубок «Євробачення» придбала біржа криптовалюти WhiteBIT, а панаму розігрували, як лот, де номерок коштував 200 гривень і переможну «ставку» зробив пан Володимир, який наразі проживає у Чехії.

«По-перше, я вдячний кожному, хто донатив на банку Моно. Завдяки вам ми зібрали 11 мільйонів гривень! А щасливим власником панами став пан Володимир, який наразі проживає у Чехії. По-друге, головний приз Євробачення пішов з аукціону за рекордні 900 000 доларів! Тепер кришталевий мікрофон гурту Kalush належить криптокомьюніті WhiteBIT. Низький уклін за щедрість ). Ну і окрема і найбільша подяка нашим неперевершеним хлопцям з Kalush Orchestra. Вони здобули важливу для України перемогу на «Євробаченні». А потім віддали на благе діло символ своєї перемоги. Не кожен артист так зміг би», – повідомив телеведучий та волонтер Сергій Притула Сергій Притула.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку, яку виграв на цьогорічному «Євробаченні».

Нагадаємо, у ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra із піснею «Стефанія» переміг на «Євробаченні», набравши загалом 631 бал. Наприкінці свого виступу лідер групи Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

До цього на аукціоні фонду Сергія Притули продали вцілілу картину з розбомбленого росією музею Марії Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку» продадали із аукціону для потреб Збройних Сил Укрїни за 500 тисяч доларів.

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