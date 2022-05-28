Негайні перемовини з Зеленським: про що Макрон та Шольц говорили з Путіним

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон мали телефонну розмову з президентом Росії Путіним. Вони закликали його до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Так, протягом 80-хвилинної телефонної розмови політики обговорювали війну Росії проти України. Представники Німеччини та Франції закликали Путіна негайно вивести свої війська та оголосити перемир’я. Також вони наголосили на важливості прямих перемовин між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським для пошуку «дипломатичного вирішення конфлікту».

Окрім того, політики закликали Путіна до гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях України та «позитивно оцінили поводження з українськими полоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права».

Також обговорили продовольчу кризу.

«Президент Путін запевнив, що хоче дозволити експорт зерна з України, особливо по морю. Президент Путін пообіцяв, що відкриття мінного поясу, закладеного для захисту українських портів, щоб дозволити експорт зерна морським транспортом, не буде використовуватися Росією для наступальних дій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама ж Росія.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що санкції проти Росії не скасують в обмін на експорт українського врожаю та закликав РФ прийняти гуманне рішення щодо «гуманітарного коридору» для врожаю з України.

Радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що ворог спланував блокаду українських портів для створення продовольчої кризи у світі. Таким чином Росія намагається тиснути на Захід.

Перед тим у Кремлі звинуватили Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

Додамо, що станом на середину травня Росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна. Блокуючи порти, РФ не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.