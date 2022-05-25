Командир «Азова» вийшов на зв’язок із сім’єю, – ЗМІ

Командир загону Нацгвардії України «Азов» Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах. Про це Катерина Прокопенко повідомила у коментарі The Guardian, повідомляє Українська правда.

Після виходу з заводу «Азовсталь» у Маріуполі Денис Прокопенко (Редіс) зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині. Чи міг він говорити вільно, невідомо.

«Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звісно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію», – заявила катерина Прокопенко.

За наявною інформацією, більшість поранених бійців «Азову» росіяни утримують у в’язниці в селі Оленівка, а менша група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовськ на окупованій частині Донецької області. Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.

Катерина Прокопенко заснувала незалежну організацію для підтримки бійців з «Азовсталі», а це не лише «Азов», а й морпіхи, і прикордонники, і поліцейські.

«Мета організації – організовувати щотижневі дзвінки з ув’язненими, розвінчувати російські фейки про наших хлопців, забезпечити їхнє задовільне становище: ліжко, ліки, воду та їжу, а також агітувати за їх швидке звільнення», – розповіла Катерина.

За даними «The Guardian», щонайменше 1000 українських бійців, у тому числі членів батальйону «Азов», минулого тижня були перекинуті на територію, яку контролює Росія, після чого російські війська захопили металургійний завод «Азовсталь» у Маріуполі.

Раніше єдині новини про умови перебування захисників Маріуполя надходили від росіян. Міжнародний комітет Червоного Хреста, який займається моніторингом умов утримання військовополонених, не коментував ситуацію.

Як повідомляв Львівський портал, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж ту, яку використовують зараз, не може бути.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

Згодом засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький закликав не коментувати перебіг евакуації, аби не нашкодити військовим.

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