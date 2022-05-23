Автора фрази «русскій воєнний корабль...» звільнили з полону

Українського прикордонника з остову Зміїний, автора звернення до російського воєнного корабля, звільнили з полону окупантів. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Так, ім’я прикордонника поки не розкривають з міркувань безпеки. Стало відомо, що російські військові пропонували українцям здатися та обіцяли роботу та велику зарплатню. Одному з захисників урвався терпець і він вказав російському кораблю вірний напрямок.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня дві українські ракети «Нептун» влучили у крейсер «Москва», який є флагманом Чорноморського флоту росії. Виникла пожежа і, як стверджувало оперативне командування «Південь» ЗСУ, корабель почав тонути.

Тим часом росія не визнала, що «Москву» обстріляли українські військові, а стверджувала, що на судні здетонували боєприпаси. міноборони рф також стверджувало, що корабель є досі на плаву і його відбуксовують до порту.

У Пентагоні зі свого боку припускали, що крейсер «Москва» все ще не під водою. Там припускали, що пошкоджений корабель можуть доставити до Севастополя на ремонт.

Як писав Львівський портал, вартість крейсера «Москва» оцінюють у 750 мільйонів доларів. Це є найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною.

Відомо, що «Москва» брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області і, за українськими даними, саме цьому крейсеру сказали: «Русский военный корабль, иди на ***». Водночас цей корабель також став ескізом для однойменної поштової марки.

Згодом марку з легендарною фразою українського захисника з острова Зміїний «Русский военный корабль, иди на#уй!» продали на благодійному аукціоні за 5 мільйонів гривень.

23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «москва», «Укрпошта» випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!». Марка вийде тиражем 5 млн примірників.