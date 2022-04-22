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Марку з фразою про «русский корабль» продали на аукціоні за 5 млн грн

Наталя Дуляба

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Марку з легендарною фразою українського захисника з острова Зміїний «Русский военный корабль, иди на#уй!» продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн. Про це йдеться на сторінці «Укрпошти» у Facebook.

«На благодійному аукціоні від Prozorro.Продажі марку з кораблем продали за 5 млн грн! А це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, марку «Русский военный корабль, иди на#уй!» ввели в обіг 12 квітня. Так її назвали через легендарну фразу українського прикордонника Романа Грибова з острова Зміїний у відповідь російському кораблю.

Випуск цієї марки викликала шалений ажіотаж серед українців. 20 квітня, тобто практично через тиждень, розкупили 700 тисяч марок. Люди навіть стояли у довгих чергах, втім після такого попиту її продаж у поштових відділеннях призупинили.

Доламо, що для вибору ескізу для поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!» «Укрпошта» оголошувала народне голосування. Переможцем стала робота українського художника Boris Groh. На його ескізі зображений український військовий, який показує середнього пальця військовому кораблю.

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