23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «москва», «Укрпошта» випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!». Марка вийде тиражем 5 млн примірників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі «Укрпошти».

Нова марка традиційно вийде у двох номіналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для відправлень по Україні та «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для міжнародних відправлень. Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) 69 грн та 4,5 долара відповідно.

Придбати марку можна буде у понад 1500 відділеннях «Укрпошти». Щоб уникнути спекуляцій, ввели ліміт на продаж марок: одному покупцеві продаватимуть максимум 2 блоки по 3 марки будь-якого номіналу. Також кожен охочий в Україні і світі матиме можливість онлайн-замовлення. На всіх онлайн-майданчиках буде можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від війни.

Як повідомляв Львівський портал, раніше «Укрпошта» випустила поштові марки з відповіддю захисників острова Зміїний «Русскій воєнний корабль, іді нах*й!».

Для вибору ескізу для поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!» «Укрпошта» оголосшувала народне голосування. Із двадцяткою найкращих можна ознайомитися тут.

Переможцем стала робота українського художника Boris Groh. На його ескізі зображений український військовий, який показує середнього пальця військовому кораблю.

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