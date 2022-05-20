росіяни готові запустити з Чорного моря 16 крилатих ракет, – Міноборони

російські війська підготували до запуску з акваторії Чорного моря 16 крилатих ракет типу «Калібр». Про це під час брифінгу 20 травня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Львівський портал.

«За даними української розвідки, станом на 20 травня у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебувають два кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”», – заявив Олександр Мотузяник.

Також речник Міноборони зазначив, що корабельні угруповання ворога в Чорному та Азовському морях продовжують блокувати цивільне судноплавство.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. Своєю чергою українські війська ведуть оборонну операцію, завдаючи противнику відчутних втрат у живій силі і техніці

Додамо, що вечері 19 травня протиповітряна оборона збила над Львівщиною крилату ракету.

Нагадаємо, 17 травня російські окупанти здійснили одну з найбільших атак на Львівщину. У Львові та області було чути потужні вибухи. А вдарили ракети по об’єкту злізничної інфраструктури у Яворівському районі.

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