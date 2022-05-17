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На Львівщині ворог ударив по залізничному об’єкту

Анастасія Диняк

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Вночі 17 травня, росіяни здійснили ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Повідомлень про загиблих чи травмованих не було.

«Попередньо, ракети летіли зі сходу», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, підрозділи ППО Повітряних Сил Збройних Сил України «Захід» збили три крилаті ракети.

Також мер Львова Андрій Садовий додав, що в одному із сіл Яворівського району від вибухової хвилі в навколишніх будинках повилітали шибки.

«І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття», – наголосив мер.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 17 травня, на Львівщині двічі лунали сирени про повітряну тривогу. У Львові та області було чутно потужні вибухи.

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