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Над Львівщиною збили крилату ракету, – голова ОВА

Ольга Денисяка

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Ввечері 19 травня протиповітряна оборона збила над Львівщиною крилату ракету. Про це повідомив у Телеграмі очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголошували близько 23:00 год. 19 травня. Тоді на пості візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Сили ППО її успішно збили.

«Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 травня російські окупанти здійснили одну з найбільших атак на Львівщину.  У Львові та області було чути потужні вибухи. А вдарили ракети по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі.

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